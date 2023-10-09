الأمم المتحدة: مقتل 13 فلسطينيا على الأقل بينهم طفل في الضفة الغربية

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بأن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة الغربية على يد الجيش الإسرائيلي يومي 7 و8 أكتوبر بلغ 13 على الأقل.

وجاء في بيان للمكتب: "في يومي 7 و8 أكتوبر، قتلت القوات الإسرائيلية 13 شخصا من الفلسطينيين، من بينهم طفل يبلغ من العمر 12 عاما. ووقعت هذه الأحداث في مناطق مختلفة من الضفة الغربية".

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ووفقا للبيان، تعرض فلسطيني للقتل، عندما حاول مهاجمة رجل أمن إسرائيلي بسكين بالقرب من رام الله.

وأضاف البيان الأممي: "وقتل فلسطيني آخر بالرصاص خلال اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية بالقرب من معبر دير شرف في نابلس. أما الفلسطينيون الـ 11 الباقون فقد قتلوا خلال مظاهرات تضامنية مع قطاع غزة واشتباكات أخرى، بما في ذلك رشق الحجارة".

السبت الماضي، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية.

من جانبه، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ردا على الهجوم وشن غارات على قطاع غزة، فيما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر: تاس