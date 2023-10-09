الإذاعة الإسرائيلية: فلسطيني اخترق حاجزا عسكريا بجرافة في الخليل وتم تحييده (فيديو)

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الاثنين، بأن القوات الإسرائيلية حيدت فلسطينيا قاد جرافة فجر اليوم، واخترق بها حاجزا عسكريا وحاول دهس الجنود في الخليل.

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ولفتت الإذاعة إلى أنه تم تحييد الفلسطيني بإطلاق النار عليه.

وقالت وكالة "معا "الفلسطينية، إن "الفلسطيني رجا طه في العشرينات من عمره، استشهد فجر اليوم، عندما حاول تنفيذ عملية دهس باستخدام جرافة كييرة في حي جابر بمدينة الخليل".

ولفتت الوكالة إلى أن الشاب كان يبث العملية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وهو يقود الجرافة، وظهر صوته في البث المباشر، وظل البث مستمرا حتى بعد مقتله.

يتبع..