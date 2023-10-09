الجيش الإسرائيلي: القتال مستمر في ست بلدات على حدود غزة

أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، اليوم الاثنين، أنه لا تزال هناك ستة مواقع للقتال النشط في جنوب إسرائيل بالقرب من الحدود مع قطاع غزة.

وقال هغاري إن القتال مستمر في مواقع بئيري وكفار عزة ونيريم والعميم، مشيرا إلى أنه "بين عشية وضحاها، تسلل نحو 70 إرهابيا إلى بئري. وقد قتل معظمهم في معركة مع قوات الجيش الإسرائيلي، لكن لا يزال آخرون يختبئون في منازل الكيبوتس".

وأفاد بأنه "في كفر عزة، تم رصد سبعة إرهابيين في محيط البلدة، كما تم العثور على مدخل نفق بالقرب من الكيبوتس. وتم التعرف على ستة إرهابيين بالقرب من كيبوتس نيريم، وأربعة في ألوميم".

وقدر أن يكون "425 مسلحا فلسطينيا قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي حتى الآن في قطاع غزة، ومئات آخرين في الأراضي الإسرائيلية"، مبينا أن "الجيش الإسرائيلي يقوم بتجنيد مئات الآلاف من جنود الاحتياط".

وأعلن هغاري أن الجيش الإسرائيلي ضرب 1148 هدفا في قطاع غزة.

هذا ونشر الجيش الإسرائيلي أسماء 16 جنديا إضافيا قتلوا في عملية "طوفان الأقصى"، وهم:

اللفتنانت كولونيل إيلي جينسبيرغ، 42 عاما

الرقيب نافيه إليازار لاكس، 21 عاما

الرقيب تشغار تاكا، 21 عاما

الملازم يوناتان جوتين، 19 عاما

العريف أدير طاهر، 19 عاما

الملازم نيتاي عمر، 22 عاما

العريف أميت تسور، 19 عاما

الرقيب يوسف إيتمار بروخيم، 20 عاما

الرائد روي نيجري، 28 عاما

الرائد بيليج سالم، 30 عاما

الرقيب يارون أوري شاي، 21 عاما

الرقي بن روبنشتاين، 20 عاما

الملازم أول إيتاي كوهين، 22 عاما

العريف إيلار بارساديه، 19 عاما

الرقيب أوريل موشيه، 21 عاما

الجندي ليئور ليفي، 19 عاما

يذكر أن عملية "طوفان الأقصى" دخلت يومها الثالث، وسط استمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف غزة وإطلاق الصواريخ، وقد أعلنت إسرائيل الحرب رسميا وكثفت غاراتها على القطاع.

وخلال العملية التي أطلقتها "حماس" يوم السبت الماضي، تم استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية.

من جانبه، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ردا على الهجوم وشن غارات على قطاع غزة، فيما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"