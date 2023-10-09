قديروف يقترح إرسال قوات حفظ سلام شيشانية إلى إسرائيل وفلسطين

أعلن رئيس الشيشان، رمضان قديروف، عبر قناته على تليغرام، استعداد وحداته لتصبح قوات حفظ سلام في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال قديروف: "أناشد زعماء الدول الإسلامية - أن يشكلوا تحالفا، ويدعوا أولئك الذين يسمونهم أصدقاء،..أوروبا والغرب بأكمله، ألا يقصفوا المدنيين بحجة القضاء على المسلحين".

وأضاف: "أدعو إلى وقف الحرب وأي شكل من أشكال التصعيد، وإذا لزم الأمر، فإن وحداتنا مستعدة للعمل كقوات حفظ سلام لاستعادة النظام ومواجهة أي مثيري شغب".

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الثالث، وسط استمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف غزة وإطلاق الصواريخ.

من جانبه، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ردا على الهجوم وشن غارات على قطاع غزة، وقد أعلنت إسرائيل الحرب رسميا، فيما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر: نوفوستي+RT