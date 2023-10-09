إسبانيا وهولندا تعارضان قرار بروكسل وقف المساعدات للفلسطينيين

أعربت الحكومة الإسبانية الاثنين عن "معارضتها" للقرار الذي أعلنته المفوضية الأوروبية بتعليق مساعداتها للفلسطينيين بعد هجوم حماس. كما أكدت هولندا أنها لن تعلق مساعداتها المالية أيضا.

وقالت وزارة الخارجية الإسبانية إن رئيسها "خوسيه مانويل ألباريس أجرى محادثة هاتفية مع المفوض الأوروبي أوليفر فارهيلي للتعبير عن عدم موافقته على هذا القرار".

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وطلب وزير الخارجية الإسباني أن يدرج القرار على جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين الثلاثاء.

وصرح رئيس الحكومة المؤقتة في هولندا، مارك روته، في تصريحات صحفية أدلى بها عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي في البلاد أن "بلاده لن تعلق مساعداتها المالية لفلسطين"، مشيرا إلى وجود "أناس أبرياء" في الجانب الفلسطيني أيضا.

وأعلن فارهيلي، في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي علق جميع مساعداته للفلسطينيين ويراجع المشاريع المشتركة بسبب تصاعد الصراع مع إسرائيل.

وأطلقت حركة حماس، السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر: ا ف ب+وكالات