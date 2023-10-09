الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعا طارئا لوزراء خارجيته لوقف مساعدات لفلسطين تبلغ 690 مليون يورو

أعلن الاتحاد الأوروبي عقد اجتماع طارئ غدا لوزراء خارجيته لبحث الأوضاع في القطاع وغلاف غزة.

ويعتزم وزراء خارجية دول الاتحاد مناقشة وقف مساعدات تنموية بقيمة 690 مليون يورو لفلسطين.

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وانضمت ألمانيا والنمسا لقائمة الدول الأوروبية التي أعلنت تعليقها المساعدات الإنمائية في فلسطين

وصرح مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع وحسن الجوار، أوليفر فارهيلي، في وقت سابق بأن الاتحاد الأوروبي علق جميع مساعداته للفلسطينيين ويراجع المشاريع المشتركة بسبب تصاعد الصراع مع إسرائيل.

وأطلقت حركة حماس، السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر: نوفوستي