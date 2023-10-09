الاتحاد الأوروبي يتداعى لاجتماع طارئ حول إسرائيل الثلاثاء

صرح مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن الاتحاد الأوروبي سيعقد اجتماعا طارئا لوزراء الخارجية على خلفية التطورات الأخيرة في إسرائيل.

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وقال بوريل: "أدعو لعقد اجتماع طارئ لمجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية، غدا الثلاثاء، على خلفية الوضع في إسرائيل والشرق الأوسط".

من جانبه أضاف الناطق باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، في مؤتمر صحفي في بروكسل: "سيعقد هذا اللقاء جزئيا في عمان حيث يحضر مفوض السياسة الخارجية (في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل) حاليا اجتماعا لمجلس التعاون الأوروبي والخليجي، وسينضم بعض الوزراء إلى هذا الاجتماع عبر الفيديو".

وفي تعليقه على إعلان السلطات الإسرائيلية حصارا كاملا على قطاع غزة، بما في ذلك قطع الكهرباء والوقود، قال ستانو: "موقف الاتحاد الأوروبي هو أن لإسرائيل الحق الكامل في الدفاع عن النفس".

من جهتها استبعدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، آنا بيزونييرو، أن يكون تم استخدام الإمدادات الأوروبية من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة لتمويل الهجوم على إسرائيل جزئيا، مشيرة إلى أن هذه المساعدات موجهة لتغطية الاحتياجات ذات الأولوية للسلطة الفلسطينية.

وأوضحت: "لم يتم تقديم هذه المساعدة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الجماعات الإرهابية، في حين تعتبر حماس مجموعة إرهابية في الاتحاد الأوروبي وليس لنا أي اتصال بها".

وأطلقت حركة حماس، السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر: تاس