الاتحاد الأوروبي يعلق كل مساعداته للجانب الفلسطيني

صرح مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع وحسن الجوار، أوليفر فارهيلي، بأن الاتحاد الأوروبي علق جميع مساعداته للفلسطينيين ويراجع المشاريع المشتركة بسبب تصاعد الصراع مع إسرائيل.

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وكتب فارهيلي على منصة "X": "وصل نطاق الإرهاب والوحشية تجاه إسرائيل وشعبها إلى نقطة تحول... تقوم المفوضية الأوروبية باعتبارها أكبر طرف مانح للفلسطينيين، بمراجعة مجموعة كاملة من مشاريع التنمية بقيمة تزيد عن 691 مليون يورو".

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يعلق على وجه السرعة كل المدفوعات لصالح الفلسطينيين"، متابعا: "كما يتم تعليق العمل على كل المشاريع الجديدة بما في ذلك لعام 2023".

وأطلقت حركة حماس، السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.



المصدر: نوفوستي