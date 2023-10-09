بايدن: مقتل 11 مواطنا أمريكيا جراء هجوم "حماس" على إسرائيل

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مقتل ما لا يقل عن 11 مواطنا أمريكيا جراء الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي.

وقال بايدن في بيان له، يوم الاثنين: "بينما نواصل سرد أهوال الهجوم الإرهابي المروع ضد إسرائيل في نهاية الأسبوع ومئات المدنيين الأبرياء الذين قتلوا، فإننا نشهد النطاق الهائل لهذه المأساة ومداها".

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وتابع: "من المؤسف أننا نعلم الآن أن ما لا يقل عن 11 مواطنا أمريكيا كانوا من بين القتلى، والعديد منهم اتخذوا منزلا ثانيا لهم في إسرائيل".

وأضاف: "نعلم أيضا أن هناك مواطنين أمريكيين ما زالوا في عداد المفقودين، ونحن نعمل مع المسؤولين الإسرائيليين للحصول على مزيد من المعلومات حول مكان وجودهم".

وأكد أن "سلامة المواطنين الأمريكيين، سواء في الداخل أو الخارج، هي أولويتي القصوى كرئيس. وبينما لا نزال نعمل على التأكد من ذلك، نعتقد أنه من المحتمل أن يكون مواطنون أمريكيون من بين أولئك الذين تحتجزهم "حماس"، مشيرا إلى أنه وجه فريقه بالعمل مع الإسرائيليين "في كل جانب من جوانب أزمة الرهائن، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخبارية ونشر خبراء من مختلف أنحاء الولايات المتحدة للتشاور مع نظرائهم الإسرائيليين وتقديم المشورة لهم بشأن جهود استعادة الرهائن".

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ودعا بايدن المواطنين الأمريكيين الموجودين في إسرائيل إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات السلطات المحلية، مشيرا إلى أن الخارجية الأمريكية تقدم المساعدة القنصلية وتحدث التنبيهات الأمنية بشكل مستمر.

وجدد بايدن التأكيد على وقوف الولايات المتحدة "جنبا إلى جنب" مع إسرائيل، مشيرا إلى أنه أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الاتصال الأخير أن واشنطن "ستواصل التأكد من أن إسرائيل لديها ما تحتاجه للدفاع عن نفسها".

المصدر: RT