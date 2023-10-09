بيان هام من حزب الله اللبناني

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان مساء الاثنين، أنها قصفت مركزين قياديين للقوات الإسرائيلية.

وقال حزب الله في بيان: "بعد استشهاد 4 من الأخوة المجاهدين عصر اليوم نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية على البلدات والقرى اللبنانية، قامت مجموعات من المقاومة الإسلامية في رد أولي بمهاجمة ثكنة برانيت وهي مركز قيادة فرقة الجليل، وثكنة أفيفيم وهي مركز قيادة كتبية تابعة للواء الغربي".

وأضاف أن ذلك تم بواسطة الصواريخ الموجهة وقذائف الهاون وأصابتها إصابات مباشرة.

وأعلن "حزب الله" اللبناني مقتل 4 من عناصره في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان.

عاجل | المقاومة الاسلامية - #حزب_الله: هاجمنا ثكنتي برانيت وأفيفيم الإسرائيليتين بالصواريخ الموجهة وقذائف الهاون بعد استشهاد ثلاثة من الأخوة المجاهدين عصر اليوم نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية على البلدات والقرى اللبنانية#لبنانpic.twitter.com/VR9mqhLAdJ — قناة المنار (@TVManar1) October 9, 2023

هذا، وتزامن إعلان حزب الله مع نشر وسائل إعلام عبرية أخبارا عن تسلسل من لبنان وصدور إنذارات في هذا الشأن.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل RT بأن دفعة من الصواريخ أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال إسرائيل.

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وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم إطلاق 13 قذيفة هاون نحو ثكنة برانيت المحاذية لبلدة رميش بجنوب لبنان.

وردا على ذلك قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي قرى عيتا الشعب وعيترون جنوب لبنان بعدة قذائف.

وكانت مصادر محلية لبنانية قد أفادت بأن المنطقة الحدودية مع إسرائيل تعرضت لقصف من الطيران الحربي بأكثر من 4 غارات يوم الاثنين.

وأشارت وكالة الأنباء اللبنانية إلى أن رقعة القصف الإسرائيلي لجنوب البلاد توسعت، حيث استهدف الجيش بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل وسط تحليق مكثف للطيران الحربي على علو منخفض في سماء الجنوب.

جدير بالذكر أن حزب الله أعلن في بيان أنه استهدف 3 مواقع إسرائيلية وأصابها إصابة مباشرة، وردت المدفعة الإسرائيلية بالرد على الأماكن التي أطلقت منها القذائف.

المصدر: RT