مراسل RT: إطلاق دفعة صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال إسرائيل

أفاد مراسل RT مساء يوم الاثنين، بأن دفعة من الصواريخ أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال إسرائيل.

وأضاف مراسلنا أن مدفعية الجيش الإسرائيلي تقصف قرى عيتا الشعب وعيترون جنوب لبنان بعدة قذائف.

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من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل.

هذا، وأعلن "حزب الله" اللبناني مقتل 4 من عناصره في القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية لبنانية بأن المنطقة الحدودية مع إسرائيل تعرضت لقصف من الطيران الحربي بأكثر من 4 غارات يوم الاثنين، مشيرة إلى أن بلدة يارين الحدودية تعرضت لغارة أصابت شرق البلدة.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن رقعة القصف الإسرائيلي لجنوب البلاد توسع، حيث استهدف الجيش الإسرائلي بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل وسط تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي على علو منخفض في سماء الجنوب.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أن قواته قتلت عددا من المسلحين الذين اجتازوا الحدود من لبنان باتجاه إسرائيل.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات التمشيط في المنطقة بالإضافة إلى شن غارات جوية في المنطقة.

جدير بالذكر أن حزب الله أعلن في بيان أنه استهدف 3 مواقع إسرائيلية وأصابها إصابة مباشرة، وردت المدفعة الإسرائيلية بالرد على الأماكن التي أطلقت منها القذائف.

المصدر: RT + وسائل إعلام