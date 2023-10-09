مصادر: قصف إسرائيلي عنيف على جنوب لبنان

أفادت مصادر محلية لبنانية بأن المنطقة الحدودية مع إسرائيل تعرضت لقصف من الطيران الحربي بأكثر من 4 غارات اليوم الاثنين.

وأضافت المصادر إن بلدة يارين الحدودية تعرضت لغارة أصابت شرق البلدة.

وأشارت "الوكالة الوطنية للاعلام" في لبنان إلى توسع رقعة القصف الاسرائيلي لجنوب البلاد حيث استهدف الجيش الإسرائلي بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل وسط تحليق مكثف للطائرات الأسرائيلية على علو منخفض في سماء الجنوب.

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وحسب الوكالة، فإن القوات الاسرائيلية قصفت بالمدفعية منطقة الضهيرة الحدودية في القطاع الغربي وصولا الى بلدات مروحين والبستان والزلوطية.

وسمعت طلقات نارية مكثفة عند حدود الضهيرة، فيما سمع المواطنون في مختلف المناطق الجنوبية دوي الانفجارات.

وكانت مجموعة مقاومة مؤلفة من 4 أشخاص تسللت عند حدود بلدة الضهيرة، وتم اكتشافهم من قبل موقع للقوات الاسرائيلة وحصل اشتباك بين المجموعة والجنود الإسرائيليين.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن قواته قتلت عددا من المسلحين الذين اجتازوا الحدود من لبنان باتجاه إسرائيل اليوم الاثنين.

النصدر: RT + وسائل إعلام لبنانية