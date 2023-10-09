جنوب لبنان.. عودة التوتر الحدودي.. تسلل واشتباكات مع مسلحين

عاد التوتر الحدودي جنوب لبنان، عقب ساعات من الهدوء الحذر أعقب استهداف حزب الله لـ3 مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا، ورد المدفعية الإسرائيلية بقصف مكان إطلاق القذائف.

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فقد شهدت الحدود جنوب لبنان، بعد ظهر اليوم الاثنين، حادث تسلل 4 مسلحين، بعدما تمكنوا من تفجير السياج والدخول إلى داخل إسرائيل، حيث دارت اشتباكات مع القوات الإسرائيلية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن قوات الجيش قتلت اثنين من المتسللين عبر الحدود اللبنانية، مشيرة إلى وقوع إصابات في صفوف قوات الجيش الإسرائيلي.

كذلك، ردت القوات الإسرائيلية على المتسللين بقصف مدفعي بمؤازرة مروحية مقاتلة حلقت في سماء بلدة مروحين اللبنانية حيث نفذت غارات جوية.

وقال موقع "واينت" أن الجيش الإسرائيلي مواقع مراقبة تابعة لحزب الله في المنطقة الواقعة في جنوب لبنان، حيث تسلل مسلحون إلى الجليل الأعلى.

ولم يصدر أي تأكيد من حزب الله بهذا الشأن.

وفي هذا السياق، قالت مصادر صحافية إن المتسللين ليسوا من حزب الله، حيث كان حزب الله أعلن أمس في بيان أنه استهدف 3 مواقع إسرائيلية وأصابها إصابة مباشرة، وردت المدفعة الإسرائيلية بالرد على الأماكن التي أطلقت منها القذائف.

واستمر التوتر الحدودي بين لبنان وإسرائيل طيلة الليل وصباح اليوم حيث أطلق جنود إسرائيليون النار على بعضهم البعض عن طريق الخطأ لاشتباههم بحادث أمني.

يأتي ذلك، بينما كانت صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات الشمال الإسرائيلي، وسط دعوات مكثفة للسكان لإخلائها بالكامل.

واستمرارا للتقارير الأولية، بعد ظهر اليوم بشأن تشغيل صافرات الإنذار في المنطقة الشمالية في إسرائيل، تم رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وسقطت إحدى القذيفتين الصاروخيتين على الأراضي اللبنانية. ولم تقع إصابات، وفق ما أفاد مراسلتنا.

المصدر: RT