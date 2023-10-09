إعلام إسرائيلي: تسلل عدد من المسلحين من لبنان إلى إسرائيل

أفادت مراسلة RT، بوجود أنباء عن تسلل عدد من المشتبه فيهم الى داخل إسرائيل من جهة الأراضي اللبنانية حيث تنتشر قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة.

وأشار مراسل قناة 14 الإسرائيلية إلى أن عددا من المسلحين تسللوا من الحدود اللبنانية، وقوات كبيرة من الجيش تهرع للمكان.

هذا وطلب من المستوطنين في منطقة الجليل على الحدود مع لبنان التزام المنازل خشية تسلل مسلحين للمنطقة.

ويظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل، وقوع قصف مدفعي واشتباك بالرصاص عند حدود بلدة الضهيرة في القطاع الغربي من جنوب لبنان.

قصف مدفعي واشتباك بالرصاص عند حدود بلدة الضهيرة في القطاع الغربي من الجنوب pic.twitter.com/7au8FLb1hv — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) October 9, 2023

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى أن مسلحين فجروا السياج الحدودي وتسللوا إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، وتجري اشتباكات مسلحة معهم في المكان.

وبحسب مراسل قناة 12 الإسرائيلية، قامت قوات الجيش بالقضاء على اثنين من الخلية التي تسللت عبر الحدود اللبنانية ويتبقى الآخرين، كما وقعت إصابات في صفوف قوات الجيش خلال الاشتباكات الدائرة شمال البلاد.

المصدر: RT