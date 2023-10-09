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الجيش الإسرائيلي: قتلنا عددا من المسلحين الذين اجتازوا الحدود من لبنان (فيديو)

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الجيش الإسرائيلي: قتلنا عددا من المسلحين الذين اجتازوا الحدود من لبنان (فيديو)
AFP
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن قواته قتلت عددا من المسلحين الذين اجتازوا الحدود من لبنان باتجاه إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي: "استمرارا للتقارير الأولية، قوات تابعة لجيش الدفاع قتلت عددا من المسلحين الذين اجتازوا الحدود باتجاه الأراضي الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية".

وأضاف: "يواصل المقاتلون عمليات التمشيط في المنطقة. كما وتشن المروحيات حاليا الغارات في المنطقة".

ويأتي تأكيد الجيش الإسرائيلي بعد أن أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى أن مسلحين فجروا السياج الحدودي وتسللوا إلى داخل إسرائيل، وتجري اشتباكات مسلحة معهم في المكان.

وبحسب مراسل قناة 12 الإسرائيلية، قامت قوات الجيش بالقضاء على اثنين من الخلية التي تسللت عبر الحدود اللبنانية ويتبقى الآخرون، كما وقعت إصابات في صفوف قوات الجيش خلال الاشتباكات الدائرة شمال البلاد.

ويوم أمس الأحد، أعلن "حزب الله"، أنه استهدف 3 مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات "اليونيفيل" أندريا تيننتي​ أن جنود حفظ السلام على الحدود بين لبنان وإسرائيل على استعداد للانتشار لتخفيف التوتر.

المصدر: RT

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