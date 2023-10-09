إعلام إسرائيلي: للمرة الثانية مخاوف من حدث أمني على الحدود مع لبنان

أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن قوات الأمن في منطقة الجليل الحدودية مع لبنان طلبت من المستوطنين البقاء في منازلهم أو في أماكن محصنة خشية وقوع حدث أمني.

يذكر أن هذه المرة الثانية التي يتم فيها إعلان هذه التدابير في المنطقة خلال اليوم.

ولم توضح وسائل الإعلام تفاصيل الحادث، ويطلب من السكان دخول المنازل وقفل الأبواب والنوافذ.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست": "أوامر لسكان موشاف نيتوعا شمال إسرائيل بإغلاق أبوابهم بسبب خرق أمني محتمل".

وأطلقت أجهزة الأمن الإسرائيلية منذ يوم أمس العديد من الإنذارات خشية وقوع حالات تسلل من مقاتلي "حزب الله" اللبناني، فيما يؤكد الجيش الإسرائيلي أن جميع الإنذارات كانت غير صحيحة.

وفي السياق، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن معظم سكان المستوطنات الشمالية في الجليل المحاذية للسياج الفاصل مع لبنان، استجابوا لتوصية مجلس ميتا الإقليمي وقاموا بإخلاء منازلهم.

ويوم أمس الأحد، أعلن "حزب الله"، أنه استهدف 3 مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق لبنانية أطلقت منها قذائف باتجاه إسرائيل مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي مستعد لكل السيناريوهات.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت بأن الجيش دمّر خيمة "حزب الله" التي نصبها قبل بضعة أشهر في "جبل دوف".

وأطلقت "حماس" فجر السبت عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية.

المصدر: RT