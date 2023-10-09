"اليونيفيل": مستعدون للانتشار على الحدود بين لبنان وإسرائيل لتخفيف التوتر

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات "اليونيفيل" أندريا تيننتي​، أن جنود حفظ السلام على الحدود بين لبنان وإسرائيل على استعداد للانتشار لتخفيف التوتر.

وفي رد على الإجراءات التي ستتبعها "اليونيفيل" للتعامل مع التظاهرات على ​الخط الأزرق​، قال: "بحسب بعض التقارير، تجمع بعض الأشخاص بالقرب من الخط الأزرق، ولكن حتى صباح اليوم لم نشهد أي تجمعات كبيرة".

وأكد، "أننا نواصل مراقبة الوضع عن كثب، وجنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل على استعداد للانتشار لتخفيف التوتر، والحفاظ على استقرار المنطقة على طول الخط الأزرق".

ويأتي هذا التصريح بعد أن قام عدد من الشبان صباح اليوم برشق كاميرات المراقبة التابعة لإسرائيل بالحجارة عند الجدار الفاصل بين الجانبين.

المصدر: "النشرة"