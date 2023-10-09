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هلع في مطار اللد بعد سقوط صواريخ أطلقت من غزة

لبنان.. شبان يرشقون كاميرات المراقبة الإسرائيلية بالحجارة (فيديو)

أخبار العالم العربي

لبنان.. شبان يرشقون كاميرات المراقبة الإسرائيلية بالحجارة (فيديو)
AFP
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ذكرت وسائل إعلامية لبنانية أن عددا من الشبان في جنوب لبنان رشقوا الحجارة على كاميرات المراقبة التابعة لإسرائيل عند الجدار الفاصل بين الجانبين.

وقالت إذاعة "صوت لبنان" إن "عددا من الشبان لم تحدد جنسيتهم، رشقوا الحجارة على كاميرات المراقبة التابعة لإسرائيل عند الجدار الفاصل بين الأراضي اللبنانية والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأفاد مراسل RT بأن الهدوء الحذر يخيم على المناطق الحدودية جنوب لبنان وسط انتشار أمني للجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل".

هذا وقد استجاب معظم سكان المستوطنات الشمالية في الجليل المحاذية للسياج الفاصل مع لبنان، لتوصية مجلس ميتا الإقليمي وقاموا بإخلاء منازلهم.

واليوم الاثنين، دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الثالث، وسط استمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف غزة وإطلاق الصواريخ، وقد أعلنت إسرائيل الحرب رسميا وكثفت غاراتها على القطاع.

فيما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

 

المصدر: RT

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