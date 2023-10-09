لبنان.. شبان يرشقون كاميرات المراقبة الإسرائيلية بالحجارة (فيديو)

ذكرت وسائل إعلامية لبنانية أن عددا من الشبان في جنوب لبنان رشقوا الحجارة على كاميرات المراقبة التابعة لإسرائيل عند الجدار الفاصل بين الجانبين.

وقالت إذاعة "صوت لبنان" إن "عددا من الشبان لم تحدد جنسيتهم، رشقوا الحجارة على كاميرات المراقبة التابعة لإسرائيل عند الجدار الفاصل بين الأراضي اللبنانية والأراضي الفلسطينية المحتلة".

عمد بعض الشبان إلى تكسير كاميرات المراقبة التابعة لـ #إسرائيل عند الجدار الفاصل بين #لبنان والأراضي المحتلةhttps://t.co/9HMPdAGecYpic.twitter.com/78r9WTmBop — vdlnews - 93.3FM صوت كل لبنان (@sawtkellebnen) October 9, 2023

وأفاد مراسل RT بأن الهدوء الحذر يخيم على المناطق الحدودية جنوب لبنان وسط انتشار أمني للجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل".

هذا وقد استجاب معظم سكان المستوطنات الشمالية في الجليل المحاذية للسياج الفاصل مع لبنان، لتوصية مجلس ميتا الإقليمي وقاموا بإخلاء منازلهم.

واليوم الاثنين، دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الثالث، وسط استمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف غزة وإطلاق الصواريخ، وقد أعلنت إسرائيل الحرب رسميا وكثفت غاراتها على القطاع.

فيما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر: RT