هدوء حذر في جنوب لبنان والمستوطنون يخلون منازلهم (فيديوهات)

أفاد مراسل RT بأن الهدوء الحذر يخيم على المناطق الحدودية جنوب لبنان وسط انتشار أمني للجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل".

وفي السياق، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن معظم سكان المستوطنات الشمالية في الجليل المحاذية للسياج الفاصل مع لبنان، استجابوا لتوصية مجلس ميتا الإقليمي وقاموا بإخلاء منازلهم.

وكان وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبدالله بو حبيب، أفاد بأن الحكومة اللبنانية تلقت وعدا بأن "حزب الله" لن يتدخل في حرب غزة إلا إذا "تحرشت" إسرائيل بلبنان.

ويوم أمس الأحد، أعلن "حزب الله"، أنه استهدف 3 مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق لبنانية أطلقت منها قذائف باتجاه إسرائيل مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي مستعد لكل السيناريوهات.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت بأن الجيش مّر خيمة "حزب الله" التي نصبها قبل بضعة أشهر في "جبل دوف".

واليوم الاثنين، دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الثالث، وسط استمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف غزة وإطلاق الصواريخ، وقد أعلنت إسرائيل الحرب رسميا وكثفت غاراتها على القطاع.

فيما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر: RT