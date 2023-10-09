وزير الخارجية اللبناني يحدد متى سيتدخل حزب الله في حرب غزة

أفاد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبدالله بو حبيب، بأن الحكومة اللبنانية تلقت وعدا بأن "حزب الله" لن يتدخل في حرب غزة إلا إذا "تحرشت" إسرائيل بلبنان.

وقال بو حبيب في تصريح صحفي إن "على إسرائيل عدم توسعة الحرب التي تخوضها مع حركة حماس في غزة وغلافها"، معتبرا أن "انفجار الوضع في قطاع غزة خطير، وذلك بسبب تكبر إسرائيل وتعديها الدائم على الشعب الفلسطيني".

وكشف أنه "قبل إعلان "حزب الله" مهاجمته مواقع اسرائيلية في مزارع شعبا صباح الأحد، كانت الحكومة تلقت وعدا بأن حزب الله لن يتدخل في حرب غزة إلا إذا تحرشت اسرائيل بلبنان"، مؤكدا أن "موقف لبنان من التطورات يتطابق مع المواقف العربية الشجاعة".

واعتبر أن "حزب الله قضية إقليمية، وليس قضية لبنانية تستطيع أن تحلها الحكومة اللبنانية".

دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الثالث، وسط استمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف غزة وإطلاق الصواريخ، وقد أعلنت إسرائيل الحرب رسميا وكثفت غاراتها على القطاع.

فيما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر: "النشرة" + RT