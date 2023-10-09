السلطات الإسرائيلية تعلن أنها ستجري "تجربة عسكرية تحت السيطرة" في تل أبيب اليوم

أعلنت الصناعات العسكرية الإسرائيلية، في بيان وجهته الاثنين للإسرائيليين، أنها ستجري اليوم "تجربة عسكرية تحت السيطرة في تل أبيب".

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في غضون ذلك، نقلت مراسلتنا عن مصادر عبرية أن مستشفى "رامبام" في حيفا بدأ بتجهيز غرف تحت الأرض لاستقبال 700 مصاب من الجنود والمستوطنين في حالات الطوارئ.

وكانت قناة "إسرائيل 24" أفادت الاثنين، بأن الهجوم المباغت الذي شنته كتائب القسام السبت، خلف حتى الآن نحو 700 قتيل و2100 جريح وعشرات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وقالت القناة الإسرائيلية إن إسرائيل استفاقت صباح هذا اليوم على هول نتائج الهجوم المباغت لكتائب القسام، وهو أعنف هجوم شنته عليها حركة حماس، وفق تعبيرها.

وتحدثت القناة عن صدمة كبيرة في نفوس الإسرائيليين.

في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حالة الحرب قائلا إن "الحرب ستكون صعبة وباهظة لكن سننتصر فيها".

المصدر: إسرائيل 24+ RT