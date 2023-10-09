الأمم المتحدة تحذر من أن أي تشديد للحصار على غزة سيجعل الوضع أكثر مأساوية

قالت مديرة الاتصالات في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين جولييت توما إن أي تشديد للحصار المفروض على قطاع غزة سيجعل الوضع المأساوي في المنطقة "أسوأ بكثير جدا".

وأكدت أن ذلك سيزيد بالدرجة الأولى من معاناة النساء والأطفال.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد أعلن في وقت سابق عن حصار كامل على قطاع غزة ووصف مقاتلي "حماس" بـ"الحيوانات البشرية"، فيما قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بدوره إنه أمر بقطع المياه على الفور.

وفي نفس السياق حمل نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود، حركة "حماس" المسؤولية عن فرض إسرائيل حصارا كاملا على غزة.

المصدر: نوفوستي