مظاهرات في مصر دعما لفلسطين في قلب الجامعة الأمريكية (فيديو)
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو لمسيرة ومظاهرات في قلب الجامعة الأمريكية في القاهرة دعما لفلسطين.
وخرجت مسيرة حاشدة في الجامعة الأمريكية بمصر تنديدا بعدوان إسرائيل المتواصل على قطاع غزة، حيث ردد المتظاهرون "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".
ودخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الثالث، وسط استمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف غزة وإطلاق الصواريخ، في وقت أعلنت إسرائيل فيه الحرب رسميا وكثفت غاراتها على القطاع.
المصدر: RT