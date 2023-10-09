باحث إسلامي يشيد بموقف روسيا من حرب غزة ويوجه طلبا عاجلا لها

أشاد الشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف الأسبق في حديث لـRT بالموقف الروسي من الحرب في غزة.

حذر الشيخ سعد الفقي من أن مساندة الولايات المتحدة الأمريكية لحكومة نتنياهو العنصرية بعد الفشل الذريع لنتياهو ودعمه اللامحدود من خلال التلويح بمهاجمه غزة برا، والذي يعني بكل وضوح المزيد من المجازر ومحو قطاع غزة الصامد والذي يقف وحيدا فريدا في مواجهه الغطرسة الصهيونية.

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وقال الفقي إن "قضية فلسطين والمقدسات حيه ما بقيت الدنيا وحتى يرث الله الأرض ومن عليها".

وأكد أن إسرائيل حتما إلى زوال فهي دوله لقيطة لا جذور لها.

وأشاد بالمقاومة الفلسطينية التي ضربت أروع الأمثلة في الدفاع عن الأقصى والوقوف ضد الغطرسة الصهيونية.

وقال الفقي ليس أقل من الوقوف إلى جانب أهلنا في فلسطين لاسيما في هذه المرحلة

وأكد الفقي أن الاحتلال وصمة عار على الإنسانية عامة وكحالة من المعايير المزدوجة من قبل المجتمع الدولي، الذي لا يتبنى سوى معايير مزدوجة عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية.

وناشد أحرار العالم لمسانده القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية وعبر وسائل الإعلام بفضح الإرهاب الاسرائيلي وكشف جرائمهم المتتالية.

وأشاد الفقي بموقف روسيا المساند للقضية العادلة وهي قضية فلسطين وطلب منها موقفا حازما في ساحات مجلس الأمن باستصدار قرار يدين جرائم إسرائيل.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT