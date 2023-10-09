صحيفة أمريكية: إسرائيل ستبدأ عملية برية في غزة

نقلت صحيفة "واشنطن بوست"، عن مصادر لها في الحكومة الأمريكية، أن الجيش الإسرائيلي، سيقتحم خلال يوم أو يومين على الأكثر، قطاع غزة.

ووفقا للصحيفة، تعتقد الإدارة الأمريكية أن الجيش الإسرائيلي سيشن هجوما بريا واسع النطاق في قطاع غزة ضد نشطاء حركة حماس خلال الـ 24 -48 ساعة القادمة.

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وتؤكد الصحيفة، أن إسرائيل طلبت زيادة التعاون مع الولايات المتحدة في مجال تبادل المعلومات الاستخبارية، وخاصة حول الوضع في جنوب لبنان على خلفية تأجج التوتر في المنطقة.

السبت الماضي، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية.

من جانبه، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ردا على الهجوم وشن غارات على قطاع غزة، فيما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر: تاس