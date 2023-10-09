"حرييت": أردوغان يعتزم الدخول على خط التسوية بين إسرائيل وفلسطين

ذكرت صحيفة "حرييت" التركية اليوم الاثنين أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيتدخل لوقف التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، إذ أن أنقرة لا تريد أن تفقد دورها كوسيط.

وكتب الصحيفة: "بعد الدبلوماسية المكوكية التي مارسها (وزير الخارجية التركي) هاكان فيدان، من المتوقع أن يتدخل الرئيس أردوغان (في القضية) على المستوى الأعلى. وتركيا تبذل جهودا لمنع تعميق وانتشار الحرب، وتعمل على وضع صيغة مقبولة للأطراف المعنية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بمساعدة دول المنطقة".

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وأشارت الصحيفة إلى أن "تركيا دولة يمكنها في هذه المرحلة التحدث مع كل من إسرائيل وفلسطين"، وقالت: "تركيا يمكن أن تتدخل عندما يصبح وقف إطلاق النار مطلوبا. وقد يطالب كل من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بذلك. وتركيا لا تريد أن تخسر موقفها كوسيط ".

وكان أردوغان دعا السبت في أول تعليق على الأحداث الجارية بين "حماس" وإسرائيل بعد إعلان الحركة بدء عملية "طوفان الأقصى"، إلى ضبط النفس والابتعاد عن الخطوات المتهورة.

وفي تصريحات لاحقة قال أردوغان الأحد إن "إحلال السلام الدائم في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية"، التي أشار إلى أنها تقع "في صلب كل المشاكل في المنطقة"، مشددا على أهمية الالتزام بـ"حل الدولتين ". كما أعرب عن عزم أنقرة "تكثيف الجهود الدبلوماسية التي بدأناها من أجل استعادة التهدئة".

من جانبها، قالت السفيرة الإسرائيلية في أنقرة إيريت ليليان الأحد ردا على سؤال عن الوساطة التركية المحتملة، بقولها إن "الآن ليس وقت الوساطة.. وإنما هو وقت الرد على هذا الهجوم، والمطلوب ليس التهدئة وتأجيل المشكلة بل حلها والقضاء على الأرهابيين بشكل كامل".

وأعربت السفيرة عن أملها بألا يؤثر التصعيد الأخيرة في عملية التطبيع بين إسرائيل وتركيا.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام تركية