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إعلام عبري: إصابة مستوطنة في عملية إطلاق نار داخل مستوطنة عيناف شرق طولكرم

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إعلام عبري: إصابة مستوطنة في عملية إطلاق نار داخل مستوطنة عيناف شرق طولكرم
Legion-Media
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أفادت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم، بورود أنباء عن إصابة مستوطنة في عملية إطلاق نار داخل مستوطنة عيناف شرق طولكرم.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية: "في مستوطنة عيناف هناك بلاغات من سكان المستوطنة عن رشق الحجارة وسماع أصوات إطلاق نار.. كما وردت أنباء عن إصابة امرأة بطلق ناري، ولم يتم العثور على أحد حتى هذه اللحظة".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "إطلاق نار في مستوطنة عيناف  قرب طولكرم، وأنباء عن إصابة مستوطنة".

وأوضحت، أن القوات تنفذ أعمال بحث وتمشيط واسعة.

وأطلقت "حماس" فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن عدد القتلى الإسرائيليين منذ بداية العملية التي انطلقت السبت الماضي ارتفع إلى ألف قتيل.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية "السيوف الحديدية" ردا على "طوفان الأقصى" وشن غارات على قطاع غزة.

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المصدر: RT

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