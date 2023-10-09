بوغدانوف يبحث مع السفير الفلسطيني لدى موسكو تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مع السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية: "استقبل مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، في 9 أكتوبر سفير دولة فلسطين في موسكو عبد الحفيظ نوفل بناء على طلبه".

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وأشارت الوزارة أن الطرفين بحثا تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ودعا وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، وأمين جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في مؤتمر صحفي بموسكو بوقت سابق من اليوم إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية بين الفلسطينيين والإسرائيليين وبدء المفاوضات.

وأطلقت حركة حماس أمس السبت عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر: RT