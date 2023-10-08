"سي إن إن": مقتل 3 أمريكيين على الأقل في عملية "طوفان الأقصى"

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية مساء يوم الأحد أن 3 أمريكيين على الأقل لقوا مصرعهم في عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس فجر يوم السبت 7 أكتوبر.

ووفقا لمذكرة الحكومة الأمريكية الداخلية التي استعرضتها "سي إن إن"، فإن الأمريكيين قتلوا بالقرب من حدود غزة.

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وفي وقت سابق الأحد، أخبر وزير الخارجية أنتوني بلينكن "سي إن إن" أن الولايات المتحدة تلقت تقارير عن الأمريكيين المفقودين وكذلك الذين قتلوا، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل على التحقق من تلك المعلومات.

هذا، وقامت السفارة الأمريكية في القدس بتحديث تخطيط الطوارئ "لأي إخلاء محتمل برا أو جوا، وفقا للمذكرة.

وسابقا، أعلن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، أن هناك مواطنين أمريكيين من بين الأشخاص الذين اختطفهم مسلحون فلسطينيون في هجوم السبت ثم نقلوهم إلى غزة.

وقال ديرمر لبرنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي أن أن" إن الأمريكيين من بين العديد من المختطفين في غزة، من دون إعطاء أية تفاصيل بشأن عددهم أو ما إذا كانوا على قيد الحياة.

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وأضاف في المقابلة "لدينا كثير من المواطنين المزدوجي الجنسية في إسرائيل.. نحاول فرز كل هذه المعلومات وسنتأكد من نشر هذه المعلومات حتى يتمكن أحباء هؤلاء الأشخاص الذين قتلوا والذين هم على قيد الحياة من معرفة مصيرهم بأسرع وقت ممكن".

وأطلقت "حماس" فجر السبت عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية.

واعترفت القوات الإسرائيلية والشرطة وغيرها من الأجهزة الأمنية بسقوط قتلى في صفوفهم بالإضافة إلى وقوع أسرى إسرائيليين وأجانب بيد حماس دون تحديد عددهم.

وفي المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ردا على "طوفان الأقصى" وشن غارات على قطاع غزة، وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن حصيلة القتلى الفلسطينيين في القطاع بلغت 413 قتيلا وإصابة حوالي 2300 آخرين جراء القصف الإسرائيلي.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل أحصت إلى حد الآن مصرع 659 إسرائيليا وإصابة أكثر من 2100 آخرين في عملية "طوفان الأقصى".

المصدر: RT + "سي إن إن"