مراسلتنا: إطلاق صاروخ باتجاه شمال إسرائيل من جنوب لبنان

أفادت مراسلة RT بورود أنباء عن إطلاق صاروخ مضاد للدبابات باتجاه شمال إسرائيل من جنوب لبنان.

وقالت مراسلتنا: "إطلاق صاروخ كورنيت خارق للدروع من الجهة اللبنانية للحدود ضد الجيش الإسرائيلي".

يأتي ذلك، بعدما كان أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق لبنانية أطلقت منها قذائف باتجاه إسرائيل مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي مستعد لكل السيناريوهات.

وبعد وقت قصير، أعلن حزب الله اللبناني، أنه استهدف 3 مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

وقال حزب الله في بيان إن "مجموعات "الشهيد القائد الحاج عماد مغنية" في المقاومة الإسلامية قامت صباح هذا اليوم، بالهجوم على ثلاثة مواقع للاحتلال الصهيوني في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وهي: موقع الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم بأعداد كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة وتم إصابة المواقع إصابات مباشرة".

المصدر: RT