بن غفير يعلن تأييده لحكومة طوارئ لـ"هزيمة حماس"

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أنه سيدعم الدخول في حكومة طوارئ طالما أن الهدف "هزيمة حركة حماس"، قائلا: "يجب أن نتحد وننتصر".

وذكر موقع ynet أن تعليق بن غفير جاء ردا على مقترحات رئيس معسكر الدولة بيني غانتس ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان للدخول في حكومة طوارئ.

وحسب الموقع قال بن غفير: "طالما أن أساس الدخول إلى الحكومة هو الاتفاق على أن الهدف الذي ستحدده الحكومة للجيش الإسرائيلي هو القرار الكامل وسحق القوة العسكرية والحكومية لحماس، فإن عوتسما يهوديت سترحب بمثل هذا النطاق الواسع. حكومة الطوارئ. إسرائيل في حالة طوارئ. يجب أن نتحد وننتصر".

يذكر أن عملية "طوفان الأقصى" دخلت يومها الثالث، وسط استمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف غزة وإطلاق الصواريخ، وقد أعلنت إسرائيل الحرب رسميا وكثفت غاراتها على القطاع.

وخلال العملية التي أطلقتها "حماس" يوم السبت الماضي، تم استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية.

من جانبه، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ردا على الهجوم وشن غارات على قطاع غزة، فيما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر: ynet + RT