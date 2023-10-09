وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية: سنذهب في الحرب ضد "حماس" حتى النهاية

شددت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية غيلا غملئيل على أن إسرائيل ستذهب حتى النهاية في الحرب ضد "حماس" في قطاع غزة، ملمحة إلى أن وجود مختطفين في القطاع لن يؤثر على هذا القرار.

وقالت في مقابلة أجرتها معها قناة i24NEWS:"الحديث يدور عن حرب أدخلتنا اليها حماس، بعد أن ضربوا وأصابوا وقتلوا، وتصرفوا كوحوش.. دخلوا للقضاء على اليهود لكونهم يهودا وهو الأمر الوحيد الذي أخذوه بعين الاعتبار حيث قتلوا بدون تمييز رجالا ونساء وأطفالا".

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وأضافت: "هذا أمر لا تقبل به أي دولة في العالم، لذلك بدأنا هذه الحرب في قطاع غزة وستتلقى فيها حماس ضربة تفقد بها قوتها".

وحول خيارات الحكومة الإسرائيلية في ملف المحتجزين في قطاع غزة قالت غملئيل:"نحن لا نزال نجمع المعطيات بالنسبة للقتلى والمفقودين والمخطوفين، وسنعالج الأمر بشكل مبدئي وشامل لإعادة الأمن لمواطني الدولة".

وتابعت: "لم يحصل مثل هذا الأمر في تاريخ إسرائيل لكن يجب أن نبذل قصارى جهدنا للقضاء على حماس وكل رجالها، هم جنوا على أنفسهم".

ونفت الوزيرة صحة ما يقال عن ضعف المنظومة الأمنية الإسرائيلية وقالت: "دولة إسرائيل قوية جدا وأيضا قوية داخليا.. نحن موحدون داخليا، واختلافنا بالرأي لا يمنع وحدتنا كشعب، وكل محاولة للمس بمواطنينا سنتصدى لها حتى النهاية، ومن فكر بالتعامل مع إسرائيل بهذه الطريقة سيدفع الثمن بدمه ورأسه".

وفي وقت سابق دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

وكانت "حماس" بدأت فجر السبت عملية "طوفان الأقصى"، بإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي.

وشهدت الساعات الأولى من المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددا منهم، وأسروا عددا من الإسرائيليين.

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وبدأ بشن غارات على القطاع.

المصدر:i24NEWS