رئيس كولومبيا يشبه تصريحات غالانت بخطاب النازيين

شبه الرئيس الكولومبي غوستافو بترو تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت بخطاب النازيين عن اليهود في عهد الحرب العالمية الثانية.

وقال بترو في مدونته، تعليقا على تصريحات الوزير الإسرائيلي، يوم الاثنين: "هكذا تحدث النازيون عن اليهود. ولا يمكن للشعوب الديمقراطية أن تسمح للنازية بالعودة إلى السياسة الدولية".

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وتابع قائلا إن "الإسرائيليين والفلسطينيين يعتبرون الناس الخاضعين للقانون الدولي. وإذا استمر خطاب الكراهية هذا، فإنه سيؤدي إلى الهولوكوست فقط".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت قد أعلن في وقت سابق أن إسرائيل ستفرض حصارا كاملا على قطاع غزة، مضيفا أن إسرائيل تحارب "حيوانات بشرية".

المصدر: نوفوستي