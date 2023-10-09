وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعا حول فلسطين

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، السفير مهند العكلوك، في تصريحات لـRT إن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا يوم الأربعاء لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، إنه تم تقديم مذكرة تتضمن طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورة غير عادية في أقرب موعد ممكن، لبحث سبل التحرك السياسى على المستوى العربى والدولى لوقف العدوان الإسرائيلى ومساءلة مرتكبيه وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى، وتحقيق السلام والأمن المرتكز على القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وقال العكلوك، إن الاجتماع العاجل يأتى في ظل العدوان الإسرائيلى الغاشم المستمر على الشعب الفلسطينى، بما في ذلك تصعيد اقتحامات المسجد الأقصى المبارك من قبل آلاف المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين، على مدار الأيام الماضية، تحت حماية ورعاية الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، وما تلا ذلك من تصعيد غير مسبوق في قطاع غزة، وعدوان إسرائيلى على القطاع يستهدف قتل وإرهاب المدنيين وتدمير الأبراج السكنية والبنية التحتية الفلسطينية، وكذلك تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وسياسة الاغتيالات، بهدف الإمعان في قتل أبناء الشعب الفلسطينى وكسر إرادتهم وتدمير مقدراتهم وممتلكاتهم. وقال إن المندوبية تطلب من الأمانة العامة الموقرة سرعة اتخاذ اللازم نحو تعميم هذه المذكرة على مندوبيات الدول الأعضاء الشقيقة، والعمل على عقد الاجتماع المطلوب بالسرعة الممكنة.

المصدر: RT