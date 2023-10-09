إعلامي مصري شهير يحذر إسرائيل من تداعيات مخططها لتوطين الفلسطينيين في سيناء

حذر النائب والإعلامي المصري مصطفى بكري، من مخطط إسرائيلي بدفع الفلسطينيين للنزوح إلى سيناء، واستغلاله الحرب الدائرة الآن في غزة.

وذكر بكري على منصة "إكس": "إذا كان المخطط هو دفع الفلسطينين للنزوح إلي سيناء وتفريغ غزه من سكانها، فمصر لن تسمح بذلك وأرضها ليست مستباحة".

إذا كان المخطط هو دفع الفلسطينين للنزوح إلي سيناء وتفريغ غزه من سكانها ، فمصر لن تسمح بذلك وأرضها ليست مستباحه . الصهاينه يريدون من وراء ذلك تنفيذ مخطط الوطن البديل ليستولوا علي فلسطين ، كل فلسطين . أهل غزه أهلنا ، ولكن مخطط العدو لايخفي علي أحد ، فلسطين عربيه والصهاينه يسعون إلي… — مصطفى بكري (@BakryMP) October 9, 2023

وأضاف: "الصهاينه يريدون من وراء ذلك تنفيذ مخطط الوطن البديل ليستولوا على فلسطين، كل فلسطين.. أهل غزه أهلنا، ولكن مخطط العدو لايخفي على أحد ، فلسطين عربية والصهاينة يسعون إلي يهودية الدولة على كل أرض فلسطين".

وأطلقت حركة حماس يوم السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

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المصدر: RT