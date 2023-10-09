محمد بن زايد يجري اتصالات مع قادة دول عربية وإسرائيل وكندا

أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات الأحد اتصالات هاتفية مع قادة عدد من الدول العربية وكندا إضافة إلى رئيس إسرائيل، تناولت تطورات الوضع في المنطقة، حسب وكالة "وام".

وذكرت الوكالة أن محمد بن زايد بحث مع كل من الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والسوري بشار الأسد ورئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو "ضرورة وقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لحماية جميع المدنيين والحفاظ على أرواحهم".

إقرأ المزيد

كما جرى الحديث حول "أهمية التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي لاحتواء التوتر ودفع الجهود المبذولة تجاه مسار السلام الشامل والعادل الذي يضمن عدم إدخال المنطقة في أزمات جديدة تهدد أمنها واستقرارها".

وفي وقت سابق وصفت الخارجية الإماراتية الهجمات التي تشنها حركة "حماس" ضد المدن والقرى الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة، بما في ذلك إطلاق آلاف الصواريخ على التجمعات السكانية، بأنها "تصعيد خطير وجسيم".

كما أعربت الوزارة عن استيائها الشديد إزاء التقارير التي تفيد باختطاف مدنيين إسرائيليين من منازلهم كرهائن، وأكدت على ضرورة أن ينعم المدنيون من كلا الجانبين بالحماية الكاملة بموجب القانون الإنساني الدولي.

المصدر: "وام"