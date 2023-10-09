مكتب نتنياهو ينفي صحة التقارير التي تحدثت أنه تلقى تحذيرا من مصر بشأن عملية "طوفان الأقصى"

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صحة التقرير التي تحدثت عن تلقي نتنياهو تحذريا من المخابرات المصرية حول خطط حركة "حماس" قبل 10 ايام من بدء عملية "طوفان الأقصى".

وجاء تصريح مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية ردا على تقرير نشرته وسائل إعلام عبرية تحدثت فيه تلقي نتنياهو تحذيرات رئيس المخابرات المصرية عباس كامل من "شيء غير عادي من اتجاه غزة"، على وشك الحدوث.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه بالرغم من الرسالة التي تلقتها تل أبيب، فإن إسرائيل واصلت التركيز على الوضع في الضفة الغربية وقللت من أهمية التهديد القادم من غزة.

وقال مكتب نتنياهو إن ما نشر عن أن الأخير تلقى رسالة أولية من مصر هو كذب محض، ولم تصل أي رسالة أولية من مصر ولم يتحدث رئيس الوزراء أو يلتقي بالمخابرات المصرية، منذ تشكيل الحكومة لا بشكل غير مباشر أو بشكل مباشر، وهذا خبر كاذب مطلق.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مصدر مصري قوله: "لقد حذرناهم من أن الوضع سوف ينفجر قريبا، قريبا جدا، وأنه سيكون هائلا. لكنهم قللوا من قيمة تحذيراتنا".

المصدر: وكالات