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حماس تعلن عن وجود عشرات الأسرى الإسرائيليين لديها يحملون جنسيات ثانية

أخبار العالم

حماس تعلن عن وجود عشرات الأسرى الإسرائيليين لديها يحملون جنسيات ثانية
AFP
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أعلن المتحدث باسم حركة "حماس" في قطاع غزة إن من بين الأسرى الإسرائيليين "العشرات" من الأشخاص الذين يحملون جنسية ثانية، بما في ذلك الجنسية الروسية.

ونقلت وكتالة "رويترز" عن مسؤول في "حماس" قوله إن من بين الأسرى الإسرائيليين عشرات من مزدوجي الجنسية بينهم روس وصينيون.

في صباح يوم 7 أكتوبر، تعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة، وبالتزامن مع ذلك اقتحم فصائل فلسطينية، بعد هجمات صاروخية واسعة النطاق، المناطق الحدودية في جنوب إسرائيل وتمكنوا من أسر العشرات بينهم عسكريون ومدنيون.

المصدر: نوفوستي

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