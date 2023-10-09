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الجيش الإسرائيلي: معدل الهجمات ضد قطاع غزة هو 5 أضعاف الهجمات ضد حزب الله في حرب لبنان الثانية

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الجيش الإسرائيلي: معدل الهجمات ضد قطاع غزة هو 5 أضعاف الهجمات ضد حزب الله في حرب لبنان الثانية
RT @IDFSpokesperson
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد دانيال هاغري
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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد دانيال هاغري، إن معدل الهجمات ضد قطاع غزة هو 5 أضعاف ما كانت عليه معدل الهجمات ضد حزب الله في حرب لبنان الثانية.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "نحن نهاجم أهدافا تتوفر فيها معلومات استخباراتية عن المسلحين تشمل شقق العمليات ومناطق التجمع ومعسكرات".

وصرح هاغاري بأنه لم يعد هناك مسلحون يعبرون السياج، ولم يكن هناك أي منهم خلال الساعات القليلة الماضية.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أنهم يملكون التفاصيل الكاملة لجميع المختطفين الموجودين في غزة، وأنه يتم نشر قائمة بعد إبلاغ جميع عائلاتهم.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان: "إلحاقا لتصريح المتحدث فإننا نوضح أن معظم تفاصيل المختطفين بين أيدينا، وحتى الآن تم تسليم تفاصيل 30 مختطفا إلى ذويهم".

وأفاد بأن فرق الضحايا تواصل إرسال الرسائل إلى عائلاتهم، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي جهوده لتحديد مكان المختطفين.

وتستمر الاشتباكات في قطاع غزة حيث حشدت إسرائيل تعزيزات في اليوم الثالث للعملية العسكرية المباغتة التي شنتها حماس وخلفت أكثر من 1100 قتيل لدى الجانبين ودفعت أكثر من 120 ألفا للنزوح في القطاع المحاصر.

وفجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

وتمكنت الفصائل الفلسطينية منذ يوم السبت 7 أكتوبر من أسر ما يزيد عن 100 إسرائيلي بعد اقتحامها المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية "السيوف الحديدية" ردا على "طوفان الأقصى" وشن غارات على قطاع غزة.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية

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