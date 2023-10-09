الأحزاب الإسرائيلية تقترب من التوصل لتشكيل حكومة طوارئ

أعلنت وكالة "i24news" الإسرائيلية، أن حزبي غانتس والليكود يقتربان من التوصل للاتفاق على تشكيل حكومة طوارئ.

وأشارت الوكالة إلى أن المطالب تزايدت لإقامة حكومة طوارئ بعد التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي الأخير.

وأكدت الوكالة: "جرى صباح اليوم اجتماع بين ممثلي معسكر "الدولة" برئاسة بيني غانتس والليكود، وذكر بيان حزب معسكر "الدولة" أن الاقتراح الذي قدمه الحزب كان إقامة مجلس حرب مصغر يشمل تمثيل مؤثر لأعضاء الحزب، بالاضافة إلى وزراء ذوي صلة من جانب رئيس الحكومة وتوكيل صلاحية إدارة المعركة إلى هذا الجهاز".

وتابعت الوكالة: "واقترح "معسكر" الدولة أيضا توسيع الحكومة إلى الحد الذي تنضم إليه أحزاب أخرى من المعارضة، وأنه خلال فترة ولاية حكومة الطوارئ لن يكون هناك تشريع في الكنيست لا علاقة له بالحرب. وفي "معسكر الدولة" أكدوا أنه ليس لديهم أي مطالب بتعيين وزراء تنفيذيين، بل فقط وزراء بلا حقيبة طوال فترة الحرب فقط. وورد أيضا: "في الاجتماع، تم نقل رسالة مفادها أن أعضاء معسكر الدولة وغانتس شخصيا، سيقدمون الدعم الكامل للحكومة والمؤسسة الأمنية في إدارة الحملة، وسيساعدون في كل ما هو مطلوب". سواء من داخل الحكومة أو من خارجها."

وأوضحت الوكالة أن: مسؤولي الليكود قالوا حول اقتراح "معسكر الدولة" لتشكيل حكومة وحدة ومجلس حرب: "يجب بذل كل جهد لتشكيل حكومة وحدة. لا توجد مشكلة في قبول اقتراح غانتس كما هو، عندما يجتمع الوزراء المعنيون نيابة عن رئيس الوزراء". وعلى صعيد متصل ذكر استطلاع جديد لصحيفة "معاريف" أن غالبية المجتمع الإسرائيلي يؤيد اقامة حكومة طوارئ وطنية".

المصدر: i24news