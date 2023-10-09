تشخيص خاطىء.. مقتل موظف شركة كهرباء ورجل أمن إسرائيليين بنيران الجيش الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الاثنين، بأن موظفا بشركة كهرباء ورجل أمن إسرائيليين قتلا قرب الحدود مع قطاع غزة بنيران الجيش الإسرائيلي نتيجة تشخيص خاطىء.

والأحد أجهزت القوات الإسرائيلية على إسرائيلي في سديروت ظنا منها أنه عنصر من حماس، بعد أن طلبت منه التوقف وهو يستقل مركبته، وواصل سيره فأطلقت عليه الرصاص وأردته قتيلا.

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وذكرت بلدية سديروت أن التحقيق الأولي يظهر أن القتيل كان يستقل مركبة "تركترون" وطلبت منه القوات العسكرية الإسرائيلية التوقف لكنه واصل رحلته فأصابته بالرصاص.

وأشارت وسائل الإعلام تلك إلى وجود فوضى وتخبط في منطقة غلاف غزة، حيث تزداد هناك الإصابة والقتل الخطأ، وذلك مع رفض المستوطنين التوقف لجيشهم ظنا منهم أنهم عناصر حماس متنكرين بزي الجيش الإسرائيلي.

وبدوره يقوم الجيش بالرد عبر إطلاق النار عندما يرفض المستوطنون الأوامر بالتوقف لاعتقاد المستوطنين أنهم فلسطينيون.

وتستمر الاشتباكات في قطاع غزة حيث حشدت إسرائيل تعزيزات في اليوم الثالث للعملية العسكرية المباغتة التي شنتها حماس وخلفت أكثر من 1100 قتيل لدى الجانبين ودفعت أكثر من 120 ألفا للنزوح في القطاع المحاصر.

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وفجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

وتمكنت الفصائل الفلسطينية منذ يوم السبت 7 أكتوبر من أسر ما يزيد عن 100 إسرائيلي بعد اقتحامها المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية "السيوف الحديدية" ردا على "طوفان الأقصى" وشن غارات على قطاع غزة.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية