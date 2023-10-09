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الجيش الإسرائيلي: نفذنا 130 غارة جوية في 3 ساعات

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي: نفذنا 130 غارة جوية في 3 ساعات
RT
غارات إسرائيلية على غزة
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قال الجيش الإسرائيلي في بيان يوم الأحد إن قواته تنفذ واحدة من أكبر الغارات الجوية على الإطلاق ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وأضاف الجيش في البيان أنه قصف 130 موقعا في غزة خلال الساعة الأخيرة.

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وصرح الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن طائرات تابعة لسلاح الجو شنت على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية غارات واسعة عبر طول قطاع غزة وعرضه.

وأفاد بأن الغارات ألحقت دمارا وتسببت في هلاك لحركة حماس.

وتابع قائلا: "فقط خلال الساعات الثلاث الأخيرة تم شن حوالي 130 غارة من خلال عشرات الطائرات".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن أهداف الغارات الرئيسية كانت بيت حانون، الشجاعية، الفرقان والرمال.

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الثالث وسط استمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف غزة وإطلاق الصواريخ.

من جانبه، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ردا على الهجوم وشن غارات على قطاع غزة، وقد أعلنت تل أبيب الحرب رسميا.

المصدر: RT + وسائل إلإعلام عبرية

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