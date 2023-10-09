بعد الأنباء عن مقتل عنصر من حزب الله.. أوامر بإخلاء المستوطنات على بعد 4 كم عن الحدود اللبنانية

وجهت السلطات الإسرائيلية أوامر لسكان المستوطنات التي تبعد 4 كيلومترات عن الحدود اللبنانية بالدخول للملاجئ حتى إشعار آخر.

وأكد مراسل RT أن أوامر السلطات الإسرائيلية صدرت على خلفية أنباء عن مقتل عنصر من حزب الله جراء قصف إسرائيلي.

وكشف مصدران مقربان من "حزب الله"، ومصدر أمني لبناني لوكالة "رويترز"، أن "أحد عناصر حزب الله قُتل في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان اليوم الاثنين".

وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أعلن الأحد، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق لبنانية أطلقت منها قذائف باتجاه إسرائيل مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي مستعد لكل السيناريوهات.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجمنا بطائرة مسيرة البنية التحتية لحزب الله في مزارع شبعا".

من جهتها أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت بأن الجيش دمّر خيمة "حزب الله" التي نصبها قبل بضعة أشهر في "جبل دوف".

المصدر: RT