16 نائبا إسرائيليا يطالبون نتنياهو ببسط السيطرة الإسرائيلية عل قطاع غزة بأكمله

وقع 16 نائبا إسرائيليا من الائتلاف الحاكم على طلب موجه إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالبين بضم قطاع غزة بأكمله تحت السيطرة الإسرائيلية.

ويطالب النواب أيضا بالقضاء على جميع مقاتلي حماس أو طردهم من القطاع وفتح معبر حدودي من القطاع إلى مصر.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، أنه لا تزال هناك ستة مواقع للقتال النشط في جنوب إسرائيل بالقرب من الحدود مع قطاع غزة.

يذكر أن عملية "طوفان الأقصى" دخلت يومها الثالث، وسط استمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف غزة وإطلاق الصواريخ، وقد أعلنت إسرائيل الحرب رسميا وكثفت غاراتها على القطاع.

المصدر: RT