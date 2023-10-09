مراسلنا: القوات الإسرائيلية تدمر 7 مساجد حتى الآن في قطاع غزة

أفاد مراسلنا، اليوم الاثنين بأن سلاح الجو في القوات الإسرائيلية دمر 7 مساجد حتى الآن في قطاع غزة.

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وقال المراسل إن الغارات استهدفت اليوم منذ الصباح:

المسجد الغربي، مسجد اليرموك، مسجد أحمد ياسين، مسجد السويس، فيما تم أمس تدمير 3 مساجد.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه شن هذه الليلة 500 غارة على عدد من المواقع التابعة لحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي وادعى أن الفصائل الفلسطينية المذكورة تتخذ من المساجد مراكز عملياتية لها.

وأفادت مراسلتنا بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي أشرف الليلة الماضية من مقر قيادة وإدارة أعمال سلاح الجو في تل أبيب، على قيام القوات الجوية باستهداف منشاة عملياتية لحركة حماس تقع في قلب مسجد في منطقة جباليا، وذلك كجزء من سلسلة ضربات جوية واسعة النطاق يشنها جيش إسرائيل في قطاع غزة.

المصدر: RT