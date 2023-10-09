 
مباشر
عاجل
مراسلتنا: ارتفاع أعداد القتلى الإسرائيليين إلى 800 على الأقل

كتائب "القسام" تنشر فيديو لاقتحام مواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة

أخبار العالم

كتائب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w6xv

نشرت كتائب "القسام" مقطع فيديو يظهر مشاهد من اقتحام قواتها لمواقع إسرائيلية عسكرية شمال قطاع غزة، وتدمير عدد من الآليات وأنظمة المراقبة بداخلها.

ويظهر مقطع الفيديو لحظات اقتحام مواقع عسكرية شرق وشمال قطاع غزة، وحرق وتدمير المعدات العسكرية والمدرعات فيها.

وفجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا