كتائب "القسام" تنشر فيديو لاقتحام مواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة

نشرت كتائب "القسام" مقطع فيديو يظهر مشاهد من اقتحام قواتها لمواقع إسرائيلية عسكرية شمال قطاع غزة، وتدمير عدد من الآليات وأنظمة المراقبة بداخلها.

ويظهر مقطع الفيديو لحظات اقتحام مواقع عسكرية شرق وشمال قطاع غزة، وحرق وتدمير المعدات العسكرية والمدرعات فيها.

وفجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

المصدر: RT