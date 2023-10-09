كتائب القسام: القصف على غزة أدى لمقتل أربعة أسرى إسرائيليين

أعلن الناطق باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف قطاع غزة الليلة واليوم أدى إلى مقتل 4 من الأسرى الإسرائيليين رفقة آسريهم من مقاتلي القسام.

وقال أبو عبيدة على قناته في "تلغرام": "قصف الاحتلال الليلة واليوم على قطاع غزة أدى إلى مقتل 4 من أسرى العدو واستشهاد آسريهم من مجاهدي القسام".

وسبق أن حذر المتحدث باسم كتائب "القسام" من أن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية موزعين على جميع المحاور في قطاع غزة، "وعلى الجيش والحكومة الإسرائيلية عدم إخطاء التقدير".

هذا وحمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة "حماس" مسؤولية سلامة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وتمكنت الفصائل الفلسطينية منذ يوم السبت 7 أكتوبر، من أسر ما يزيد عن 100 إسرائيلي وفقا لوسائل إعلام عبرية، بعد اقتحامها المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

وفجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

المصدر: RT