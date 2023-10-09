عشرات القتلى جراء قصف الطيران الإسرائيلي منطقة مكتظة بالمدنيين بمخيم جباليا شمال غزة (فيديو)

نفذت الطائرات الإسرائيلية غارة ضخمة على منطقة "الترنس" بمخيم جباليا المكتظة بالسكان في شمال قطاع غزة، مخلفة عشرات القتلى والإصابات في صفوف المدنيين.

وتظهر لقطات مصورة نتيجة الدمار الهائل والعديد من الجثث متناثرة في الشارع الذي تم استهدافه، وتتحدث بعض وسائل الإعلام المحلية عن سقوط 50 قتيلا على الأقل في حصيلة غير نهائية جراء هذا الاستهداف.

هذا وأعلنت كتائب القسام إطلاق رشقات صاروخية تجاه مدينتي تل أبيب والقدس وسط إسرائيل ردا على استهداف القوات الإسرائيلية بيوت المدنيين في قطاع غزة.

وفجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

المصدر: RT