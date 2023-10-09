المكتب الحكومي بغزة يصدر بيانا

أعلن المكتب الحكومي في قطاع غزة، أن الجيش الإسرائيلي صعد "عدوانه ومجازره بحق المدنيين منذ إعلانه ما يسمى حالة الحرب، بقصف منازل المواطنين فوق رؤوسهم دونما تحذير أو إنذار".

وأضاف المكتب الحكومي، "ارتكب العدو الصهيوني مجازر استهدفت أكثر من 15 عائلة بقصفهم وتدمير منازلهم، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى".

وأشار بيان المكتب، إلى أن "العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ يومين خلف أكثر من 510 شهداء و2751 إصابة وتسبب بنزوح قرابة 80 ألف مواطن يتواجدون الآن في 71 مركز إيواء مختلف محافظات قطاع غزة".

وتابع: "خلف الاحتلال حتى منتصف الليلة الماضية دمارا كليا في 72 برجا ومبنى وعمارة سكنية بإجمالي 619 وحدة هدمت بشكل كلي فيما تضررت بشكل جزئي 5350 وحدة سكنية منها 171 وحدة باتت غير صالحة للسكن، كما جرى قصف عشرات المرافق والمنشآت العامة والخدماتية، ومساجد وفروع البنوك".

وشدد المكتب، على أن "ضحايا مجازر الاحتلال من الأطفال والنساء يكذبون ادعاءاته باستهداف مقدرات المقاومة، وبات واضحا أن قادة الاحتلال يسعون لارتكاب المزيد من الجرائم وتشديد صعوبة الوضع الإنساني".

وأكد البيان أن ما يجري على الصعيد الإنساني يتطلب تدخلا عاجلا وسريعا من المجتمع الدولي لوقف إجرام إسرائيل وتوفير الاحتياجات والمتطلبات للتعامل معه.

المصدر: RT