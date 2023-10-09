الجيش الإسرائيلي يشن غارات "واسعة النطاق" على قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، أن القوات الإسرائيلية تشن غارات جوية "واسعة النطاق" ضد مواقع حركة "حماس" في قطاع غزة.

وأفاد مراسل RT في قطاع غزة، أن الزوارق الحربية الإسرائيلية تشن عمليات قصف جنونية قبالة مخيم الشاطئ وبشكل متواصل لأكثر من ثلاثين دقيقة، وسيارات الاسعاف والدفاع المدني الفلسطينية تواجه صعوبة في الوصول إلى مناطق القصف.

وأشار مراسلنا إلى أن الغارات الاسرائيلية المتواصلة تستهدف مناطق مدنية في شمال قطاع غزة وحي الشجاعية وحي الزيتون وحي التفاح ومنطقة الوسطى، وتم خلال هذه الغارات استهداف سيارات الإسعاف والمناطق المدنية.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي استخدام طائراته ألف طن من المتفجرات خلال قصف القطاع منذ بدء الحرب.

ومن جانبها، أعلنت كتائب القسام إطلاق رشقات صاروخية تجاه مدينتي تل أبيب والقدس وسط إسرائيل ردا على استهداف القوات الإسرائيلية بيوت المدنيين في قطاع غزة.

وفجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

المصدر: RT